Победитель знаменитого шоу \\"Голос\\" Петр Захаров исполнил гимн врачей Санкт-Петербурга. Музыку для композиции написал Антон Танонов, а автором слов стал Владимир Леонов. Видео на песню в четверг, 30 декабря 2020 года, опубликовал комитет по здравоохранению Северной столицы.- Мы в этом мире стали все похожи,Одно противовирусное братство.Под маской мы выглядим моложе,Глазами научились улыбаться, - начинается гимн врачей.- Мой друг, не падай духом, все пройдет!Нева в залив все беды унесет,Зальются светом Питера мосты,Мы будем вместе: город, я и ты!Также в гимне поется о том, что из-за эпидемии город превратился в \\"минное поле\\". Однако несмотря на сложности, вставшие на пути, врачи все преодолеют - \\"Мы питерцы, мы все переживем!\\"