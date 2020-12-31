Экстремал из Санкт-Петербурга известный под ником spb_hardcore покорил каланчу пожарной части номер 2, расположенной на Садовой улице. Парень без страховки забрался на 46-метровую башню рано утром в четверг, 31 декабря 2020 года, подведя для себя таким образом итоги уходящего года. Покорить каланчу оказалось не так и просто.- Сначала хотел повиснуть на самом краю, но обледенелая каланча стала перекашиваться, пришлось взять немного ближе к центру. Просто не стал рисковать, чтоб она, оторвавшись не полетела со мной вместе вниз, - рассказал парень в соцсети.Также молодой человек рассказал, что выбор пожарной части оказался не просто так. Оказывается, в течение 2,5 лет он работал в МЧС, и накануне Нового года покинул службу.- Сколько мучений и испытаний мне пришлось пройти на этой службе, сколько раз приходилось рисковать, терпеть, превозмогать себя. Жуткие условия или тренировка воли и выдержки? Сегодня все это позади и я выхожу со службы в свободную жизнь. Жалею ли я о 2,5 годах работы в МЧС? Нет! Это очень ценный опыт, который добавит уверенности в себе для дальнейших шагов на жизненном пути. Первый этап пройден, но впереди столько всего.Отметим, что тот же самый экстремал год назад, 1 января, забрался на самую вершину главной ели на Дворцовой площади.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпасное восхождение: петербургский «человек-паук» в компании двух девушек забрался на елку на Дворцовой площадиПокорение дерева высотой в 25 метров экстремалы совершили среди бела дня - их никто не попытался остановить (подробности)