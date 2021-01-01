Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 января 2021-го года внушают осторожный оптимизм. Судя по всему, Северной столице все же удалось выйти на плато по заболеваемости. Так, по данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3 746 случаев инфицирования – на 12 меньше, чем за сутки до того.- Таким образом общее количество заболевших в Санкт-Петербурге с начала эпидемии составляет 245 870 человек, - отмечают в ведомстве. – Количество умерших – 7 769, из них 75 случаев зарегистрировали за минувшие сутки.Отметим, что Санкт-Петербург по-прежнему занимает второе место по уровню заболеваемости коронавирусом среди всех городов и регионов России. На первом – Москва, где по состоянию на 1 января выявили 5 907 новых случаев инфицирования. А вот по смертности Северная столица уверенно удерживает пальму первенства – причем как по абсолютным, так и по относительным показателям.С другой стороны – система здравоохранения, к счастью, справляется с нагрузкой. На 31 декабря в городе было свободно 2 739 инфекционных коек – это 22,2 % от их общего количества.В соседней Ленинградской области ситуация более спокойная. За минувшие сутки там зарегистрировали 224 новых случая – на один меньше, чем за сутки до этого. Ровно на одну снизилось также количество смертей в сутки – с 12 до 11.