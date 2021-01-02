Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Алла Пугачева, Эдуард Хиль – множество знаменитостей российского и мирового масштаба во время становления своей карьеры так или иначе прошли в том числе через одного человека: заслуженного деятеля искусств России, режиссера-постановщика более чем 7 000 телепрограмм, в прошлом главного редактора Ленинградского телевидения Ирину Тайманову. О том, как делали первые шаги к славе кумиры миллионов – рассказывает «КП-Санкт-Петербург».СОВЕТСКАЯ ЗОЛУШКАПо словам Таймановой, пожалуй, одно из самых приятных и незабываемых впечатлений на нее произвела Эдита Пьеха.- Ее история – это история Золушки на новый лад, - признается наша собеседница. – У нее ведь не было никаких данных, чтобы стать звездой! Судите сами: дочка шахтера, из небогатой семьи. Отец и брат умерли от силикоза – тяжелой болезни, при которой легкие буквально забиваются пылью. После этого в семье Эдиты появился отчим, который ее постоянно унижал и избивал за каждую провинность. Чтобы спастись, она с головой погрузилась в учебу – и после окончания школы была награждена поездкой в СССР для поступления в институт на философский факультет.На эстраду, вспоминает Тайманова, Эдита Пьеха на самом деле пришла практически случайно. На третьем курсе она спустилась из своей комнаты в общежитии на первый этаж, где шла репетиция талантливого студента ленинградской консерватории Александра Броневицкого – прямо как была, в халате и тапочках.- Саша увидел ее – высокую, нескладную, с необычными чертами лица - и насмешливо спросил: «Слушай, а ты петь умеешь?», - смеется Ирина Евгеньевна. – Она ответила: «Попробую». И запела какие-то старые песенки – на трех разных языках! Саша оказался Эдитой просто очарован и взял ее в студенческий ансамбль «Дружба». Я помню, как она поначалу выступала в простой белой кофточке и черной юбочке – не было у нее никаких других нарядов – пела веселую песню про червонный автобус.«КИРКОРОВА Испортил ШОУ-БИЗНЕС»Тем не менее природное обаяние и глубокий голос сделали свое дело – Эдиту Пьеху заметили и стали приглашать на телевидение. Не все складывалось гладко – поначалу ее не принимали и обсуждали за польский акцент и непривычный советскому зрителю европейский шарм. Но тем не менее Пьеха спустя время она стала главной звездой новогодних вечеров на Ленинградском ТВ. «Наша королевна» - так про нее говорили на телестудии.- Удивительно, что она не зазналась, не задрала нос, - признается Ирина Тайманова. – Ведь мало кто добивался в итоге такого успеха. Ну о чем говорить, если три поколения советских женщин любили ее настолько что называли в ее честь дочерей? А она – нет, ни малейшего апломба. Я вам даже скажу по секрету – она помнит всех зрителей, которые дарили ей на концертах цветы. Сколько раз я сама слышала, как она, принимая от кого-то букет, говорила: «О, вы же из Саратова? А вы работаете проводником в «Красной стреле»? Как ваши дела?». Удивительный человек.Звезд, которых Тайманова «выводила в свет» на Ленинградское ТВ, не перечесть. Среди них, например – совсем еще молодой Филипп Киркоров. Такой, каким его в наше время мало кто уже помнит.- Когда Филя впервые появился на телевидении, ему было всего-то около восемнадцати лет, - вспоминает наша собеседница. – Он был солистом Петербургского государственного мюзик-холла, выступал под руководством замечательного артиста Ильи Рахлина. Скромный, застенчивый парнишка с черными волнистыми локонами до плеч – такими густыми, что многие девчонки ему завидовали. Очень талантливый. Одним словом – не имеющий абсолютно ничего общего с тем эпатажным миллионером, которого мы сегодня регулярно видим по телевизору. Его испортил шоу-бизнес – я глубоко в этом убеждена.«СОТНИ ЗАДАВЛЮ – МИЛЛИОНЫ ОСТАНУТСЯ»К слову и сама Алла Пугачева впервые засветилась на Ленинградском ТВ благодаря Ирина Таймановой. Вот только если от работы с Киркоровым у нашей героини остались все-таки скорее положительные впечатления, то Пугачева поразила ее с иной стороны.- Нас познакомил друг моего супруга композитор Леонид Гарин, - рассказывает Тайманова. – Он сказал: «Хотите, покажу вам смешную рыжую девчонку?» - а когда мы согласились, привез нас в ресторан «Новый Арбат», где она в тот момент выступал. Первое впечатление, скажу вам честно, Пугачева на меня произвела двойственное. Нескладная, с еще не «отшлифованной»улыбкой – у нее были заметные промежутки между зубами – но с такой энергетикой, с таким мощным голосом! Я решила сделать с ней программу, она отправила меня к своей маме. Вскоре мы встретились с Аллой перед ее концертом в СКК – тогда он еще назывался «спортивно-концертный комплекс имени Ленина». Никогда не забуду, как я спросила ее – «Алла, кто был для вас примером? С кого началась ваша история?». А она ответила: «До меня была негритяночка Жозефина Беккер, потом Элла Фицджеральд, потом Барбара Стрейзанд, Любовь Орлова, Людмила Гурченко и Алиса Фрейндлих. Вот если всех сложить вместе – это и буду я!». Я чуть не поперхнулась. А была знакома с Ростроповичем, с Лихачевым, Шостаковичем, с той же Эдитой Пьехой, Иосифом Кобзоном – и никто из них никогда так о себе не говорил.Ну а некоторое время спустя – когда Пугачева уже была знаменита – случился еще один неприятный эпизод. Покидая очередную концертную площадку примадонна слишком резко дала по газам – несмотря на то, что ее машина была окружена поклонниками. Когда Тайманова спросила не страшно ли ей давить своих собственных фанатов, певица усмехнулась и ответила: «Ничего! Сотни задавлю – миллионы останутся!»«ПОЮЩИЙ КОБЗОН – КАК БЕГУЩИЙ БИЗОН»- Вообще, Пьеха и Пугачева – для меня самый яркий пример того, насколько разным может быть путь к успеху, - признается наша героиня. – Если одна проложила себе дорогу бесконечным обаяние, тактичностью и романтическим образом, то другая взяла за основу своего стиля эпатаж. Никогда на забуду, как спросила однажды Пугачеву, почему на ее концерты такие дорогие билеты. И получила в ответ: «Это вы на Вальку Толкунову билеты по сто рублей покупайте! А я дорого стою!». При том, что я никогда не умаляла и не умаляю ни талант Аллы, ни ее творческую харизму. Но Валентина Толкунова к тому моменту уже тоже была знаменита, имела свою весьма немаленькую публику. И она никогда бы не позволила себе так отзываться о коллегах по ремеслу.Впрочем, Пугачева – скорее, исключение из правил. Звезды «старой школы» в подавляющем большинстве своем были людьми скромными и бесконечно далекими от всякого апломба.- Каким чудесным был Эдуард Хиль! – вспоминает Ирина Тайманова. – Глубоко интеллигентным, тонким человеком. Он любил поэзию, сам писал стихи, много читал. Но на телевидении у него сложился образ простого паренька из народа. Не сказать, что он этим особо тяготился, но все же Хиль на экране и Хиль в реальной жизни – это были два совершенно разных человека.Была знакома наша героиня и с Иосифом Кобзоном. У него была своя выдающаяся черта – потрясающая работоспособность. Творчеством Кобзон, по словам Таймановой, не занимался – он им буквально жил. В среде деятелей искусства того времени даже ходила шутливая поговорка: «Как не остановить бегущего бизона – так не остановить поющего Кобзона».- Конечно, большинства этих людей уже нет, - с горечью признает наша собеседница. – Они уходят вместе со временем, которое их породило. И им на смену приходят другие кумиры – эпатажные, шумные, скандальные и так далее. Но все-таки хочется верить, что даже в этой круговерти мы не забудем о тех, на кого действительно стоит равняться. И о том, ради чего на самом деле живет человек – творчества, а не торговли, созидания идеалов, а не их разрушения.