Ночь с 31 декабря на 1 января надолго запомнится охраннику стоянки спецтехники в двух километрах поселка Симагино (Выборгский район Ленинградской области). Около 01:00 на стоянку прикатил неизвестный на черном БМВ, достал автомат и, предупредив сторожа о том, что «сейчас будет стрелять», открыл огонь по припаркованному неподалеку экскаватору. Об инциденте «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.- Расстреляв экскаватор, неизвестный бросил за него гранату, которая взорвалась, - уточнил источник. – После чего сел в машину и уехал.Полиция прибыла на место инцидента максимально оперативно – тот самый сторож, который стал невольным свидетелем случившегося, спрятался на время обстрела среди машин, позвонил мужу своей дочери, а он уже набрал 02. Что именно послужило причиной столь дикого поступка, на данный момент не известно. По одной из версий, к драке со стрельбой мог привести конфликт налетчика с владельцем техники. В результате налета экскаватор остался без лобового и бокового стекол, а также с пробитым гидравлическим шлангом. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и детали случившегося.