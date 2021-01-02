Петербургский фотограф Антон Кубышкин сумел запечатлеть сонных сов, встретивших Новый год на Елагином острове. Как рассказывает мужчина, он исполнил соответствующее желание дочки и пошел на разведку в городской лесопарк. Оказалось, что хищные птицы не испугались праздничных салютов неподалеку и остались на своих местах.- Новый год они пережили отлично. Пытаются выспаться. Грохот салюта не является поводом для них, чтобы покинуть сытный остров и спрятаться где-то поглубже в лесу, - пишет фотограф в сообществе «Птицы СПб и России» во «Вконтакте».Судя по снимкам, некоторые совы не просто тихо-мирно спят, а демонстрируют всяческие потягивания и зевки. Кто-то даже пробудился и под «прицелом» незваного гостя стал «умываться», пытаясь взбодрится.Напомним, ранее фотограф снял на видео подружившихся белку и сову на том же Елагином острове. Однако позже хищник все-таки не удержался и сделал из приятеля свою добычу.