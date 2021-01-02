«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 2 января 2021 года. За прошедший день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3742 человек.- Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 249 612 человек. Умерли от инфекции 7845 горожан (+76 за сутки), а выздоровели 152 450 (+945), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.К счастью, в городе увеличилось число свободных коек для больных инфекцией в стационарах. Сейчас их уже 22% от общего числа мест, то есть 2739 из 12 328. Напомним, в худшие дни во время пандемии в Северной столице свободными были лишь 4% коек. Однако в городе совсем небольшой прирост выздоровевших за день – от инфекции избавились только 945 человек. Например, за последние 10 дней в Санкт-Петербурге в худшем случае за сутки выздоравливали минимум 2 тысячи горожан.Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 24 279 человек, из которых у 223 COVID-19 выявили за минувшие сутки. Полностью выздоровели 21 876 (+186), а умерли 271 (+6).