Следком возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей в жутком пожаре, вспыхнувшем в квартире одного из домов на улице Зелинского в Великом Новгороде. Дым и огонь обнаружил шокированный сосед, который тут же позвонил в МЧС. К сожалению, ни одного из маленьких ребят не удалось спасти. Известно, что семья неполная, детей воспитывала мать, она жива.- В пожаре погибли дети в возрасте от 3 до 5 лет. Уголовное дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, чтобы установить точную причину возникновения пожара, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области.В местном ГУ МЧС добавляют, что пожар произошел ранним утром 2 января около 7:40.- Дым шел из квартиры на третьем этаже. Вскоре спасатели ликвидировали возгорание. На месте обнаружены тела трех погибших детей, - рассказали в пресс-службе МЧС.На место происшествия выезжал и прокурор области. Сотрудники надзорного органа собираются дать оценку условиям жизни и воспитания погибших детей. Пока так и не сообщается, была ли мать дома в момент пожара. Виновнику в гибели детей грозит лишение свободы на срок до 4 лет.