Власти Санкт-Петербурга сообщили о постепенном снижении числа госпитализаций больных коронавирусом и с пневмонией. При этом радует количество свободных коек – их в городе уже больше 24%. Напомним, в худшие дни второй волны COVID-19 свободных мест было около 4 процентов от их общего числа.- Свободных коек в стационарах теперь больше – уже 3030. За прошедший день в больницы отправили 638 пациентов, заболевших коронавирусом. Число госпитализаций постепенно снижается. К примеру, неделю назад 26 декабря 2020 года, в стационары поступили 936 пациентов с COVID-19 и пневмониями, - отчитались в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.Добавим, что на дому сейчас лечатся от коронавируса 68 612 петербуржцев, некоторым из них привозят бесплатные таблетки. В стационарах пока что хватает препаратов и средств индивидуальной защиты, а в лабораториях есть необходимый запас реактивов и расходных материалов.К слову, в конце 2020 года в городском Комздраве попросили не говорить о плато по коронавирусу, несмотря на стабилизацию статистики по ежесуточным заражениям инфекции, и призвали дождаться снижения числа госпитализаций. Похоже, в начале 2021-го эпидситуация стала налаживаться.