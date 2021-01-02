Шестилетняя петербурженка Вероника Попова получила письмо от самой Джоан Роулинг, создательницы культовой серии книг о Гарри Поттере. Девочка и ее мама Таисия решили поздравить писательницу с днем рождения 31 июля. Малышка соорудила самодельную открытку, с помощью переводчика обратилась к кумиру с парой грамматических ошибок, а затем потащила родителя в отделение почты. Там к желанию семьи отправить письмо в шотландский замок отнеслись с большой долей скептицизма.И вот, спустя пару месяцев, Веронике пришло ответное письмо. Его буднично принесла семье соседка по коммуналке, ни о чем не догадываясь.- Поверить в ответ от Джоан Роулинг было невозможно, даже держа его в руках. Вот так в твою коммунальную квартиру вдруг приходит письмо из замка в Эдинбурге. В ответ на нарисованную в июле открытку, понимаете? Наверно, минут десять мы просто ревели, обнимаясь и передавая друг другу конверт, - пишет мама девочки, прикрепив фотографии счастливого ребенка, на сайте издания «Правмир».В письме, напечатанном на красивой желтой бумаге, Роулинг отметила, что извиняется за поздний ответ, поскольку она вовсю занята сценариями к продолжениям «Фантастических тварей», серии приквелов к истории про Гарри Поттера, а также детской книгой, которая появится на ее сайте. Автор культовых книг рассказала Веронике, что сожалеет о нехватке времени на полноценную переписку со всеми читателями, но счастлива получать любые весточки от друзей волшебника. По словам матери, девочка потом еще долго не отпускала письмо из рук и даже приносила его в садик.