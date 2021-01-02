Полицейские обнаружили заминированное тело бизнесмена в поселке Симагино, что находится в Выборгском районе Ленобласти. Напомним, «Комсомолка» накануне уже писала о загадочном трупе предпринимателя. Тогда смерти мужчины предшествовала разборка в стиле 90-х – он расстрелял из автомата экскаватор и кинул в него боевую гранату. Позже его труп нашли неподалеку.Теперь «КП-Петербург» узнала подробности странного происшествия. Оказалось, что после окончания конфликта под мертвым телом буйного бизнесмена лежала еще одна граната, без чеки и во взведенном состоянии. Чудом никто не пострадал из сотрудников правоохранительных органов. На место оперативно прибыли специалисты ОМОНа, разминировавшие труп и уничтожившие опасный боеприпас.- После этого следственно-оперативная группа заглянула в багажник автомобиля убитого мужчины, а затем в его гараж и дом на участке. Там нашли целый арсенал с автоматом АК-74, гранатами, патронами и гладкоствольным карабином «Сайга 410К». Некоторое оружие числится в розыске как утраченное со времен боевых действий в Чечне в 90-х, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.Добавим, что на голове заминированного мужчины нашли огнестрельное ранение. По факту происшествия возбудили уголовное дело, но по статье за хулиганство.