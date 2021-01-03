Несмотря на новогодние каникулы, «Комсомольская правда» продолжает внимательно следить за ситуацией с распространением инфекции COVID-19 в городе на Неве и подготовила все последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге на утро 3 января 2021 года. Так, за последние сутки в Северной столице выявили еще 3738 случаев заражения «ковидом».- С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 253 350 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 153 356 пациентов (+ 906 за сутки), а умерли 7925 человек (+80), - сообщает портал «Стопкоронавирус».Отметим, что показатель вылечившихся пациентов в первые новогодние дни оказался примерно втрое ниже, чем в предпраздничные будни. Точно также, как и количество обследованных горожан на коронавирус (около 13 тысяч за последние сутки). Тем не менее, ситуация остается стабильной - количество заболевших медленно, но неуклонно снижается, число госпитализаций тоже идет вниз.По данным аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, 2 января в больницы отправили 638 пациентов, а неделю назад в стационары поступили 936 человек. Одновременно с этим выросло число свободных коек. Этот показатель достиг 24%.В Ленинградской области ситуация также стабильная, но цифры, разумеется, существенно ниже. За сутки здесь заболели 220 человек (24 499 всего). Выздоровели 22 010 человек (+134), умер 271 пациент (+0).