Серия громких хлопков и языки пламени, вырывавшиеся из-под тротуарных плит в самом центре Санкт-Петербурга вызвали небольшой переполох вреди горожан. Первое сообщение о ЧП на Садовой улице, прямо у стен Гостиного двора, появилось примерно в половине восьмого вечера 3 января.- На перекрестке улиц Садовой и Ломоносова. Видимо, ад прорывается, - иронично но с опаской написал в соцсетях случайный прохожий, на всякий случай снимавший видео из-за колонны.Позднее саму съемку и фотографии последствий - вывороченных из своих мест бетонных тротуарных плит опубликовал паблик «Мегаполис». А вскоре информацию о произошедшем дала и пресс-служба петербургского управления МЧС.- В 19:38 Центральный район, улица Садовая 17, поступила заявка о взрыве. По прибытию установлено, что на месте работает бригада «Петербургаза», утечки газа не обнаружено. Предположительно произошло короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади 2 м.кв. Ожидают прибытие специалистов «Ленэнерго», - рассказали спасатели.Пострадавших в результате инцидента нет, движение по Садовой улице не нарушено. Работы на месте происшествия продолжаются.