Жесткое ДТП с участием «скорой» произошло вечером 4 января в Санкт-Петербурге. На перекрестке улиц Ленсовета и Орджоникидзе машина медиков столкнулась с иномаркой. На место приехали все необходимые спецслужбы. Многие очевидцы испугались, что в медики могли перевозить тяжелобольного или роженицу, но обошлось.- Карета скорой помощи перевернулась. Приехали спасатели. Все перегораживают там. Трамваям тоже не проехать будет, - написал свидетель аварии в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», приложив к публикации несколько фотографий.Как сообщил источник «КП-Петербург» в экстренных службах, внутри медицинского «Форда» лежало мертвое тело больного коронавирусом. Труп перевозили из стационара в морг. Информацию частично подтвердили в Комздраве.- Это не машина скорой медпомощи. Не всякий автомобиль с красными крестами – «скорая». Это машина больницы №20. Там не было пациента, - ответили «Комсомолке».Добавим, что в причинах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. По предварительной информации, серьезнее других в аварии пострадал водитель легковушки.