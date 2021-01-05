«Комсомолка» собрала актуальные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро на 5 января 2021 года. За прошедшие сутки в Северной столице нашли инфекцию еще у 3649 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 260656 случаев заражения COVID-19.Также за последние сутки в Петербурге зафиксировали 73 летальных исхода от коронавируса. Общее число смертей от COVID-19 в городе составило 8077 человек. По последним данным всего с начала пандемии в Петербурге выздоровело уже 156711 человек.Напомним, что накануне Петербург побил рекорд заболевших за сутки по всей стране. 4 января Северная столица впервые за время пандемии обошла Москву по числу новых случаев COVID-19: инфекцию выявили у 3657 горожан – больше, чем в Москве на 66 человек. Что касается новой статистики, то Петербург оказался на втором месте. В столице выявили 4842 новых заболевших.Всего за последние сутки в России выявлено 24246 новых случаев коронавируса, а полностью выздоровело 22632 человека.Среди заболевших коронавирусом в Петербурге есть и известные люди. Так, накануне стало известно, что выдающийся актер Олег Басилашвили попал в больницу с COVID-19. Врачи продолжают пристально следить и за состоянием здоровья его коллеги по цеху – звезды «Служебного романа» Алисы Фрейндлих.Тем временем в Петербурге идет прививочная кампания. Желающих поставить вакцину от коронавируса в городе много, однако система только-только начала работать и пока многие сталкиваются с трудностями. Петербуржцы даже написали открытое письмо губернатору с жалобами на то, что в городе непросто сделать прививку от коронавируса. В Комздраве «Комсомолке» рассказали, что все жалобы и пожелания учитываются. Однако все-таки масштабная вакцинация населения еще не стартовала. И только ряд районов после Нового года смогли обеспечить запись всех желающих.Также после новогодних ограничений 4 января в Петербурге возобновили работу рестораны, кафе и другие заведения общепита. Кроме того, смягчили меры на работу театров: с 7 по 10 января можно будет попасть на спектакли.