В Петербурге во время новогодних каникул произошло убийство. В квартире одного из жилых домов на проспекте Просвещения в ночь на вторник, 5 января, муж напал на свою жену с ножом. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.Отмечается, что между супругами произошла ссора, во время которой 46-летний мужчина нанес жене не менее шести ударов ножом. 41-летняя женщина от полученных повреждений умерла на месте. Как сообщает источник в правоохранительных органах, полицию вызвали соседи, услышав шум.Когда полиция уже была на пороге, мужчина отказался открывать дверь, поэтому ее пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. От правоохранителей мужчина решил скрыться через окно квартиры. Попытка бегства закончилась трагедией – он не удержался и сорвался вниз.– Мужчина, скрываясь от сотрудников полиции с целью избежания ответственности за совершенное преступление выпрыгнул из окна указанной квартиры, расположенной на 9-м этаже, – сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.От полученных повреждений мужчина скончался на месте. По предварительной информации, у супругов есть несовершеннолетний ребенок, который в трагическую ночь лишился обоих родителей.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Квартиру уже осмотрели специалисты судебной медицины. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.