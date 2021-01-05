«Чисто петербургское ДТП», – так окрестили очевидцы аварию, которая произошла накануне вечером в Северной столице. В самом центре города у Троицкого собора конный экипаж врезался в иномарку. Красивую резную карету, которая после столкновения практически превратилась в тыкву, запечатлели на фото прохожие. Кадрами с места событий они поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».По предварительной информации, карета, проезжая по Измайловскому проспекту, не справилась с управлением прямо у перехода на светофоре. К счастью, в тот момент пешеходов на дороге не оказалось. Ни водитель иномарки, ни кучер, ни лошади серьезно не пострадали. Судя по всему, туристов в повозке тоже в поздний час не оказалось. Однако сама карета утратила свое великолепие: передняя пара колес надломилась. Оказался немного помят и бок легковушки.Фото с ДТП облетело уже все соцсети. А пользователи активно обсуждают произошедшее и шутят в комментариях: «Не довез золушку, а скоро уже и двенадцать пробьет!», «А эвакуатор тоже на лошадях будет?», «Кучер задремал?».К слову, катание в каретах, запряженных лошадьми, – очень популярная забава для туристов в Петербурге. Так что любой желающий может представить себя именитой особой, проезжающей по городу XIX века. Однако такие прелестные прогулки уже не однажды заканчивались авариями. Например, пару лет назад карета с лошадьми сбила велосипедиста прямо на Дворцовой площади.