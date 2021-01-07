Есть пандемия или нет, людям в любом случае хочется праздника. Более того, многие не представляют Новый год без чудес и несмотря ни на что готовы встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как минимум для того, чтобы порадовать детей. Чтобы поздравить ребятню, корреспондент «КП» нарядилась внучкой главного зимнего волшебника и отправилась вместе с ним «на дело». В результате, чтобы подарить детям сказку, нам пришлось тайком забирать у родителей подарки, переодеваться, спрятавшись у мусоропровода, и даже мастерить чудеса с помощью жидкого азота.Йо-хо-хо и стакан азотаКогда я рассказала своим знакомым, что собираюсь попробовать себя в роли Снегурочки, мне порекомендовали обратиться к опытному деду Морозу Владимиру Никитину, который уже 8 лет подряд приходит к детям в образе зимнего волшебника. Он любезно согласился взять меня в напарники. Намечалось у нас два поздравления – аккурат накануне Нового года.- По второму адресу отбой, там подтвержденный ковид, - сообщил мне за несколько дней до нашего выхода Дед Мороз. Я немного расстроилась.Когда я попросила отправить мне сценарий, чтобы заранее его выучить, то была удивлена, что мне прислали лишь перечень игр с подробным их описанием.- Все просто: 20 минут играем в это все, еще 10 – слушаем стишки и дарим подарки. Остальное импровизация, - пояснил Владимир. – Что и как делать, нам дети подскажут. Чем комфортнее мы будем себя чувствовать, тем сильнее в нас поверят. А это самое главное.Встретиться мы условились недалеко от дома пригласившей нас семьи. Затаившись на парковке, мы увидели, как папа, выгрузив детей и отправив их с мамой домой, опасливо озираясь по сторонам прибежал к нам с большим мешком.- Вот тут подарки. Детей будет четверо – от 2 до 8 лет, - тихонько сказал он, попутно объясняя, кому что дарить. – А этот сверток – самый большой – для моей жены.После этого мы стали выгружаться. Владимир навьючил на себя мешки с костюмами и реквизитом, а мне доверил самое ценное: посох Деда Мороза и кружку с жидким азотом.- Держи аккуратно за верхушку. Его температура -196 градусов, - спокойно пояснил он. – Если на руку попадет – ничего страшного. Но если на него дунуть – получится плотный белый пар. Сделай так, когда будем входить. И да, не бойся, если попадет на кожу – ничего не будет.Я напряглась, но взяла кружку. Она была очень холодной, а снизу и вовсе покрылась инеем. Пару раз азот действительно плеснул мне на руку. Ничего не произошло – по ощущениям, как вода.Играют все- Переодеваться будем в подъезде. Мы так часто делаем, - сказал мой напарник. – Вещи сложим в большой мешок – я его специально с собой беру.Площадка с мусоропроводом, где мы спрятались, оказалась просторной и удобной. Единственное – там не было света, и нам пришлось включать фонарики. Дед переоделся за считанные минуты, я возилась чуть дольше – то парик съезжал, то кокошник.Потом Владимир быстренько рассказал мне, где лежит какой реквизит: шарики – так называемые снежки, елка – зелёный конус, который дети должны наряжать, и много чего еще. Когда все было готово, мы сообщили папе, что уже на низком старте.- Позвоните, пожалуйста в наш видеодомофон, - сказал он. – Пусть дети вас увидят.Дед Мороз, включив музыку через переносную колонку, уверенно шагал к квартире. Следом шла я со стаканом азота. Едва открылась дверь, окутанные белым паром, появились мы. Дети радостно заверещали. Двое старших сразу потащили нас к елке, младшие сначала побаивались странных гостей, но быстро расслабились.Как ни странно, влиться в ситуацию и импровизировать оказалось даже легче, чем пытаться вспомнить текст, который я на всякий случай заранее себе придумала. Ребята с удовольствием играли с нами в снежки, танцевали, наряжали бутафорскую елку. То, что Снегурочка то и дело переключала музыку на смартфоне, ребят не смутило.А когда пришла пора вручать подарки, дети охотно рассказывали стихи. На четверостишие мы развели даже супругу нашего заказчика, подарок для которой тоже лежал в мешке Деда Мороза.Спасти бороду- Ну что, поздравляю, - улыбаясь, сказал мне напарник, когда мы снова спрятались в закуток переодеваться. – Случай у нас – лучший из возможных. Дети играют в игры, родители вместе с ними. Это подкрепляет уверенность ребят в том, что Дед Мороз настоящий. А то ведь бывает так, что они кидаются проверять это и дергают за бороду. Я для этого ее на затылке завязываю – так, чтоб она никуда не двигалась. Убедительно получается.В этот момент мимо нашего убежища прошла веселая компания. Я было кинулась выполнять команду «вспышка справа», но Владимир крикнул им: «С Новым годом!». А следом за ними влетела мама наших ребят, чтобы выкинуть пакет в мусоропровод.- Спасибо вам огромное! Дети в восторге, - сказала она и сразу убежала.- Обратная связь – всегда приятно, - философски заметил Дед Мороз. – И импровизация – великая вещь. Особенно когда с кухни вываливается пьяный батя и зовет с ним выпить – такое не раз случалось. И нам надо так отшутиться, чтобы не испортить детям праздник. Или собака какая-нибудь выскочит и что-то уронит - на все нужно реагировать.Свою профессию Владимир считает самой благодарной из возможных – ведь отдача от детей колоссальная. Я тоже это почувствовала. Как сказал мой напарник, для новичка я справилась весьма неплохо. Можно, конечно, было вести себя поувереннее и больше брать на себя, но Владимир утешил меня тем, что все это приходит с опытом.- Вот держи, твой гонорар, - сказал он, протягивая мне деньги. Я была приятно удивлена. Ведь поначалу мне казалось, что я буду волонтером.За полчаса общения с детьми в образе Снегурочки я заработала 1600 рублей. Как раз хватит на салат из морепродуктов для рождественского стола.