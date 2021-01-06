После первых новогодних выходных жители деревни Агалатово Ленинградской области не поверили глазам, когда увидели на улице нетипичного для региона хищника: по улицам разгуливала рысь. Грациозная кошка несколько дней держала деревню в страхе, прежде чем ее удалось изловить и отправить туда, где о ней позаботятся.Первые сообщения о бродящей по деревенским улицам рыси появились в соцсетях 3 января: дикую кошку заметили на одном из участков. Кто-то из местных сообщал, что хищница пугливая. Кто-то, наоборот, предостерегал и советовал не оставлять домашних питомцев и детей на улице без присмотра.– Сегодня рано утром рысь разорвала кошку рядом с жилым домом, – предупредила в сети местная жительница Ольга. – Несколько дней назад она заходила к людям на участок.Как выяснилось, рысь домашняя, зовут Скай, в Агалатове поселилась примерно месяц назад: молодая четвероногая красавица стала подарком одному из жителей. Когда именно зверь вырвался на свободу, никто не знает, но, судя по хронике событий, произошло это аккурат под бой курантов. И почему-то прояснить ситуацию хозяева пушистого подарка явно не торопились.– Человеку светит много проблем и в связи с содержанием краснокнижника (едва ли у них есть сертификаты), и в связи с нарушением постановления «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию» (рысь там есть), – поделилась в сети знакомая хозяина рыси Анна. – Как минимум, это очень серьезные штрафы.Словом, действовать соседям пришлось самим. Спустя три дня выслеживания и попыток не спугнуть рысь, ее все-таки «загнали» в угол: кошка залезла на высокое дерево рядом с одним из частных домов и спускаться не собиралась.– 5 декабря около 23:00 нам сообщили, что в Агалатове на дереве сидит рысь, – сообщили в Агалатовской пожарно-спасательной службе. – На место выехали дежурный караул, ПСО «Экстремум» и организация по отлову диких животных «Сирин». Животное ввели в наркоз и сняли с дерева.Как только спецоперация была завершена, администрация поселка поблагодарила всех причастных. А хищницу передали на обследование и содержание в центр «Сирин».