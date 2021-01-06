«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 6 января 2021 года. Случаев выявления инфицированных «ковидом» становится все меньше, и за сутки эта тенденция упрочилась: коронавирус нашли у 3341 человека, что в среднем на 400 меньше декабрьских показателей. С этим числом Петербург занял второе место среди регионов, после Москвы. Всего на сегодня с начала пандемии официально заразились 263 997 петербуржцев.Вниз движется и кривая смертности. За сутки гибель от вируса подтвердилась в 58 случаях, при том что в некоторые сутки декабря этот показатель был в полтора раза выше. Всего от «ковида» скончались 8135 жителей Северной столицы.А вот количество выздоравливающих растет. За сутки вирус победили еще 1788 человек (итого 158 499 человек с начала пандемии). Впрочем, для декабря это число низкое: тогда количество выписавшихся было в два раза больше и порой превышало 4000 человек.В Ленинградской области на 6 января 2021 года коронавирусом заразились уже 25 146 человек (213 – за последние сутки), выздоровели 22 477 человек (173 за сутки). Скорбный перечень погибших от «ковида» пополнили еще четыре человека (всего 279 погибших с начала пандемии).Всего в России с начала пандемии официально заболел 3 308 601 человек, выздоровели 2 685 723 человека и погиб 59 951 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:За ночь на 66 посетителей кафе и ресторанов Санкт-Петербурга составили протоколыПоследний рейд охватил два заведения в центре города (подробности)Более 20 тысяч человек за сутки обследовали на коронавирус в Санкт-ПетербургеПод наблюдением врачей находится 680 пациентов (подробности)