Всегда хочется верить, что после боя курантов начинается новая жизнь и все, что мы давно собирались сделать, само собой осуществится. Но мы понимаем, что просто верить недостаточно, нужно приниматься за дело. Вместе с экспертами МТС собрали несколько полезных идей, с реализации которых стоит начать новый год.Чаще всего мы обещаем себе заняться, наконец, английским. Увы, без достаточной мотивации такие начинания обычно заканчиваются провалом – несколько занятий в неделю плюс домашнее задание бывают непосильной ношей. Эффективнее в таком случае проходить короткие экспресс-программы на все случаи жизни – они требуют совсем немного времени и стоят всего ничего. Например, такие онлайн-курсы есть в Smart University.1. Запланируйте расхламление жилищаЧтобы в вашу жизнь пришло что-то новое, освободите для этого место. Лишние и ненужные вещи – основная причина беспорядка. Начните избавляться от вещей и предметов, которыми давно не пользуетесь, которые вызывают неприятные эмоции, испорчены и сломаны. Можно смело отправить на свалку старую одежду, посуду и даже мебель. Если что-то жалко выбрасывать, отдайте кому-то или продайте. Например, одежду в хорошем состоянии с радостью примут в благотворительных организациях. То, что носить уже нельзя, можно сдать в переработку – от такой уборки и в доме, и на душе станет светлее. Если абсолютно все вещи кажутся важными и ценными и выбросить их не хватает духу, можно вдохновиться книгой-бестселлером Марии Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Вот уж кто настоящий мотиватор и гуру расхламления!2. Научитесь грамотно распоряжаться своими деньгамиНеприятно оказываться в ситуации, когда деньги закончились, а до зарплаты ещё далеко. Особенно если ситуация повторяется из месяца в месяц, из года в год. Может, пора пересмотреть расходы и заняться ведением личного бюджета? Уделять внимание нужно не только тому, сколько вы зарабатываете, но и тому, сколько и на что тратите. Начните отслеживать доходы и расходы. Удобнее всего это делать с помощью специальных приложений. Например, CoinKeeper. Таким образом, вы увидите, на что уходят деньги, и поймёте, каких трат сможете избежать.Да, и начните создавать со следующего года финансовую подушку – она подстрахует в случае форс-мажора! Можно начать откладывать понемножку каждой зарплаты или отправлять в копилку «хвостики» со своего счёта. Вариантов масса – подробнее о финансовой подушке мы рассказывали здесь. Уже обеспечили себе финансовую подушку? Начинайте инвестировать: пусть ваши деньги работают на вас.3. Осваивайте новые навыкиСегодня образовательные платформы предлагают онлайн-курсы на всевозможные темы, среди них можно найти и бесплатные. Программирование, графический дизайн, кулинария или вязание, психология – выберите любое направление, которое вам действительно интересно. Новые знания никогда не бывают лишними, а как показал 2020 год, всегда лучше иметь план «Б».Ну а если такое любимое дело у вас уже имеется, стремитесь развиваться в нём и попытайтесь его монетизировать. Печёте божественно вкусные торты? Попробуйте испечь торт на заказ. Считаете себя экспертом в какой-либо области? Заведите блог и начните работать над продвижением личного бренда.4. Повышайте профессиональный уровеньЗадумались о повышении или смене работы? Пора двигаться к цели! Сейчас особенно ценятся те специалисты, которые не перестают прокачивать себя в профессии. Онлайн-курсы, семинары, нетворкинг, профлитература – тут все средства хороши. Впрочем, расти профессионально можно и не отходя от рабочего места. Не бойтесь браться за сложные проекты, учитесь у опытных коллег, не стесняйтесь делиться с командой своими идеями и проявлять активность. Рано или поздно все ваши усилия будут вознаграждены.5. Начните делать добрые делаСуществует тысяча и один способ помочь нуждающимся: поучаствовать в благотворительной акции, перечислить деньги в фонд, привезти подарки в детской дом, стать волонтёрам. Главное, чтобы желание помочь было от чистого сердца. Просто выберите направление или организацию, чью деятельность вы считаете особенно важной, и начните её поддерживать любым доступным способом, причём не обязательно материально. Начните с малого – купите пожилой соседке продукты или помогите донести тяжёлые сумки.Безусловно, денежная помощь благотворительным организациям тоже очень нужна. Многие фонды позволяют оформить регулярный платёж: вы определяете сумму, которую готовы пожертвовать, и она автоматически списывается с вашего счёта каждый месяц. Такое решение позволяет делать добрые дела на регулярной основе.Или, если вам на Новый год подарили новенький смартфон, то старый работающий гаджет вы можете передать для подопечных благотворительной организации “Ночлежка”. Так вы поможете людям, оказавшимся в сложной ситуации, связываться с социальным работником или потенциальным работодателем. Адреса салонов, где принимают телефоны, можно найти на сайте Ночлежки.6. Задумайтесь об экологииЭкологическая обстановка с каждым годом, увы, не улучшается. Самостоятельно исправить глобальную ситуацию мы не в силах, но начать хоть что-то делать все же стоит. Начните с малого:- Утилизируйте батарейки в специальных пунктах или контейнерах;- Отправляясь за покупками, берите тканевые сумки, чтобы не использовать целлофановые пакеты;- Купите чашку-термос для горячих напитков и используйте вместо одноразовых пластиковых стаканов;- Начните сортировать мусор.Так вы не только позаботитесь о природе, но и станете достойным примером для подражания. Как минимум, для своей семьи.7. Примите книжный вызовЕсли вы не считаете себя большим любителем чтения, может, вы просто выбирали для себя не тот формат или не те книги? Найдите авторов, которые вам нравятся, определите темы или жанры, которые вам интересны. Попробуйте заменить бумажные издания на электронные или открыть для себя аудиокниги.Ежедневное чтение не только расширяет кругозор и заставляет мыслить шире, но также отлично дисциплинирует и помогает отвлечься от повседневных дел. Определите для себя максимальное количество книг, которые готовы прочитать за год. Их может быть 12 или 50 – в зависимости от скорости чтения и количества свободного времени. Поставьте себе цель читать по нескольку страниц, но обязательно каждый день: в метро по дороге на работу или перед сном – не важно. Результат вас порадует.Кстати, читать книги можно прямо со смартфона. Например, в МТС Библиотеке вы найдёте тысячи изданий – от новинок до шедевров классической литературы. Аудиокниги? Они там тоже есть.