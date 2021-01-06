Трагедия по заветам Достоевского развернулась в Ленобласти в новогодние праздники, только пенсионеров в ней было сразу двое. Днем 1 января к 79-летней жительнице Тихвина пришла соседка, которая за ней приглядывала, – и нашла старушку мертвой в ванне, наполненной водой.Самыми вероятными версиями стали случайность или суицид. Но в ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось неожиданное: бабушку убили.– Эксперт при проведении исследования тела установил, что смерть наступила в результате асфиксии (удушения. – Прим. ред.) от сдавления шеи петлей, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.В тот же вечер, как были готовы результаты исследования, – 3 января – люди в форме задержали подозреваемого. Им оказался 71-летний сосед старушки. Он рассказал, что зашел в гости к знакомой еще утром 31 декабря. А потом пенсионеры поссорились. Из-за денег.– Во время конфликта из-за невозврата денежного долга пенсионер задушил пенсионерку бельевой веревкой, после чего опустил тело в наполненную ванну, – добавляет источник.Вещдоками, говорящими не в пользу мужчины, стали многочисленные отпечатки его пальцев, следы крови пенсионерки на обоях в комнате, три кошелька, а также та самая бельевая веревка.На пенсионера завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина задержан, но вскоре он может отправиться в тюрьму на 15 лет.