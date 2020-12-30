Новогодние корпоративные вечеринки, встречи с друзьями, походы в гости и семейные посиделки с многочисленными родственниками выдерживают не все. Некоторые после этого уходят в многодневный запой. Правда, в этом году все может быть по-другому: корпоративы отменены, работа кафе и ресторанов ограниченна, часть горожан соблюдает режим самоизоляции. Только наркологи в трезвый Новый год не верят.- Уходящий год выдался эмоционально тяжелым: кто-то потерял работу, у кого-то болеют родные и близкие, да и в целом ситуация с коронавирусом заставляет переживать. К сожалению, снимать стресс многие привыкли алкоголем. Удаленная работа трезвому образу жизни тоже не способствует, - говорят специалисты Первой наркологической службы.Накануне новогодних праздников Первая наркологическая служба расширила штат врачей, добавила койко-места в стационаре, закупила все необходимые препараты (в том числе мультитесты на коронавирус). Специалисты по многолетнему опыту работы знают, что профессиональная помощь в новогодние праздники может потребоваться многим. У клиники есть свои мобильные бригады, которые постоянно курсируют по всем городским районам и ближайшим пригородам, так что помощь можно получить практически сразу после вызова - в течение получаса в любое время дня и ночи.- Наши специалисты проводят полное обследование на дому, включая ЭКГ и забор анализов. Ставят капельницы с современными препаратами и назначают поддерживающее лечение. Если этого достаточно, пациент получает рекомендации и остается на связи с врачом. Если же состояние тяжелое, пациенту предлагают продолжить лечение в стационаре. Это наиболее эффективный способ выйти из запоя и избежать опасных осложнений, - добавляют наркологи.После того как пациент пройдет первые этапы лечения, ему обязательно предложат закрепить результат - пройти реабилитацию. Сделать это можно либо амбулаторно, посещая клинику, либо в специализированном загородном реабилитационном центре. Конечно, восстанавливаться за городом намного эффективнее, ведь в реабилитационном центре есть спортзал, футбольное поле, лечебная сауна. Но самое главное - там проводятся уникальные программы по восстановлению физического и психологического здоровья пациента. Наряду с лечебнооздоровительными процедурами активно используется психотерапия, проводятся групповые и индивидуальные тренировки с чемпионом мира по кикбоксингу, занятия йогой, арт-терапия. А недавно на базе центра было создано производство по сборке корпусной мебели, так что оставшиеся без работы пациенты при желании могут трудоустроиться.- Мы лечим зависимость комплексно, начиная со снятия симптомов и поддерживающей терапии и заканчивая психологической поддержкой, реабилитацией. Такой подход обеспечивает стойкую ремиссию с минимальным риском рецидивов. Наша главная цель - сделать так, чтобы человек научился жить трезво и сам хотел этого, - добавляют в Первой наркологической службе.КОНКРЕТНОПервая наркологическая службаСанкт-Петербург, 12-я Красноармейская улица, 14, литера А, пом. 4-НТелефон: 8 (812) 984-50-48Сайт: www.1narcos.ruЛицензия номер ЛО-78-01-010973 от 8 июля 2020*Реклама