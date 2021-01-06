Захватывающий видеоролик с кинохроникой Выборга 1930-х годов появился в сети. От всех других он отличается цветом. Его на исторические кадры привнес финский дизайнер, работающий под именем JiiWee Productions.Кинохроника запечатлела город с единственным средневековым замком России накануне Второй Мировой войны, в тот краткий период 1917-1940 годов, когда Выборг был финским. Ранее он входил в состав России и Швеции, а позднее, в результате советско-финляндской войны, достался СССР.На расцвеченные кадры попали знаменитые башни средневекового города – Часовая и Башня Ратуши, Круглая и, конечно, Башня святого Олафа. По улицам 30-х неспешно проезжают немногочисленные автомобили, а по большей части – экипажи, запряженные лошадьми; маршируют венные с финскими флагами. На вокзалы прибывают паровозы.Благодаря «раскраске» жители Выборга смогли четче увидеть, как изменился облик города почти за век – пережив войну, превращение в крупнейший финский концлагерь, советский период и расхлябанные российские 90-е.Как рассказал сам автор, чтобы добиться такого результата, он не только раскрасил изображение, но и откорректировал его, очистил от повреждений и «мусора», отреставрировал, удалив пыль и царапины. По его словам, это было его вторым опытом по «раскрашиванию» кинохроники: ранее автор оживил Хельсинки 1915 года. За работу и возможность взглянуть на любимый город другими глазами жители Выборга «снимают перед ним шляпу».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Кирпичи XVI века, подземная баня и биологический эксперимент»: как идет реставрация наследия ВыборгаВ городе не только восстанавливают старинные здания и парки, но и открывают новые общественные пространства (подробности)«Отыгрываюсь на носках»: Губернатор Ленобласти признался, есть ли у него стилистПопутно на итоговой пресс-конференции глава 47-го региона рассказал о восстановлении Выборга, мусорных полигонах и пандемии (подробности)