«Комсомольская правда» продолжает внимательно следить за ситуацией с распространением «ковида» в городе на Неве и собрала актуальные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 7 января 2021 года.- По состоянию на 11:15 в России выявлен 23 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4871 - в Москве, 3005 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Таким образом, Северная столица уже второй день подряд показывает резкое снижение количества новых случаев коронавируса. С конца ноября 2020 этот показатель держался на уровне в +/- 3700 случаев за сутки. Однако 4 января впервые упал ниже (3657). 5 числа было зафиксировано 3649 заболевших, 6 - уже 3341, а 7 января зафиксировано очередное падение.Впрочем, радоваться еще рано, ведь в новогодние праздники вдвое сократилось количество ежедневных тестов на «ковид», что не могло не сказаться на показателях суточной заболеваемости.При этом в Смольном опасаются всплеска заражаемости после каникул и даже ждут «три волны», связанных с Новым годом, Рождеством и возвращением петербуржцев из турпоездок домой.А вот что бьет рекорды, так это число вакцинированных от «ковида» горожан. Только за 5 января (пока данные есть на это число) прививки сделали 1053 человека. Среди них - сотрудник «КП-Петербург», который ведет свой дневник вакцинированного и рассказывает о самочувствии.Всего в городе привиты уже свыше восьми тысяч человек. А тем временем, помощь в борьбе в коронавирусом Петербургу оказала Москва. Столица безвозмездно передала в город на Неве лекарства и средства защиты.- В наших стационарах в наличии нужное количество препаратов и СИЗов. Но любая помощь сегодня важна. Это пример солидарности в борьбе с пандемией, - отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.Отметим, что за минувшие сутки в городе выздоровели еще 1836 пациентов (160 335 всего), а скончались - 69. Число жертв пандемии среди петербуржцев достигло 8204 человек.Что касается Ленинградской области, то там на 7 января цифры такие: + 215 заболевших (25 361 с начала 2020 года), + 121 выздоровевший (22 598 всего) и 1 умерший (280).