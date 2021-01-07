Врачи Детской городской больницы № 19 борются за жизнь 13-летнего петербургского школьника, которого вечером 6 января доставили к ним с пулевым ранением головы. Его мальчик получил во время игры со своей подружкой-сверстницей.- В 23:55 в полицию поступила телефонограмма о том, что в 21:16 со слепым пулевым ранением из пневматического оружия в голову в тяжелом состоянии госпитализирован подросток 2007 года рождения, проживающий на проспекте Металлистов, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Вскоре полицейские выяснили, что в больницу мальчика привезли из квартиры дома на Полюстровском проспекте, где все и случилось. Уже на месте происшествия стали известны подробности инцидента. Оказалось, что в голову приятелю выстрелила 13-летняя школьница. Сверстники играли вместе. В какой-то момент в руках у девочки оказалось ружье, принадлежащее живущему здесь же 39-летнему мужчине (степень родства устанавливается).Из этого ружья и произошел случайный выстрел, едва не оказавшийся роковым.Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет, решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Смертельные игры: 14-летний сын судьи подозревается в том, что случайно застрелил своего лучшего друга из ружья отцаПосле кровавой драмы парень всю ночь прятался в лесу, теперь он признал вину и рассказал, как все было на самом деле (подробности)В Санкт-Петербурге подросток выстрелил девушке в глазПострадавшую увезли в больницу имени Раухфуса (подробности)