Настоящие январские морозы до -18 и -22 градусов придут в Санкт-Петербург и Ленинградскую область уже в ближайшие дни. И хоть до Крещения еще больше недели, но похолодает так, что впору вспомнить именно этот праздник.- 9 января в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, слабый. Температура воздуха в течение суток составит -9...-11, а в пригороде до -14 градусов. На дорогах местами гололедица, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В Ленинградской области в тот же день термометры покажут -10..-15 градусов, а ночью на востоке региона местами -17...-22.10 января, в воскресенье, будет еще холоднее. Синоптики обещают петербуржцам облачную, с прояснениями погоду, без осадков и особого ветра. Ночью термометры покажут -14...-16, а в пригородах до -18 градусов. Днем чуть «теплее» - всего -11...-13.А вот жителям Ленобласти стоит срочно утепляться, о чем их предупреждает и местное управление МЧС.- 10 января температура воздуха ночью составит -13...-18, при прояснении местами -20...-25 градусов, днем -10...-15, на востоке местами до -20 градусов На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.Ввиду сильного похолодания возможны аварии на коммунальных сетях, а также перегрузка линий электропередач из-за включенных обогревателей.