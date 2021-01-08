«Комсомольская правда» продолжает внимательно следить за ситуацией с распространением коронавируса в городе Северной столице и собрала все последние новости об опасном заболевании в Санкт-Петербурге на 8 января 2021 года.Как сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по данным на 8 января в Петербурге зафиксирован рост числа заболевших. За прошедшие сутки ковидом заразились 3017 человек. Всего с начала пандемии в городе на Неве заразились 270 019 жителей.- За прошлые сутки от ковида вылечились 1756 человек, - передают в оперативном штабе. – Таким образом, общее число выздоровевших составляет 162 091 жителей. К несчастью, есть и печальная статистика. За последние сутки от коронавируса умерли 55 жителей Северной столицы. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 8259 человек.Между тем, в Северной столице продолжают тестировать жителей на ковид. За прошлые сутки на коронавирус проверились более 18 тысяч человек.Из-за коронавируса жители Петербурга и Ленобласти еще долго не смогут побывать в Финляндии. Страна Суоми закрыли границу как минимум до 9 февраля.Также из-за ковидных ограничений жителям не удалось вживую увидеть фестиваль огня «Рождественская звезда». Зрелищное шоу впервые прошло в режиме онлайн.Чтобы не подхватить опасную инфекцию, петербуржцы выстраиваются в очереди на вакцинацию. Так, накануне прививку от ковида сделали еще 1280 жителей Северной столицы.Однако в Смольном просят горожан набраться терпения при проведении вакцинации. Дело в том, что процесс этот технологически сложный. Кроме того, жителям важно пройти осмотр, чтобы врачи убедились, что у пациентов нет противопоказаний.- Технологический процесс при вакцинации от коронавирусной инфекции сложнее, чем, к примеру, от гриппа. Один флакон рассчитан на пять доз. Соответственно препарат, хранящийся при температуре минус 18 градусов, размораживается только при наличии пяти пациентов, которые были внесены в список, осмотрены врачом и не имеют противопоказаний. Это требует времени и терпения, как со стороны медперсонала, так и со стороны пациентов, - отмечают специалисты Комитета по здравоохранению.Меж тем медики отмечают, что число зарегистрированных больных ковидом по сравнению с прошлой неделей вырос на 38%.