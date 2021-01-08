Вандалы-малолетки на днях отметились в Петербургском метро. Трое парней и одна девушка в возрасте от 14 до 16 лет разрисовали нацистскими символами поезд, остановившийся на станции метро «Нарвская». Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, несовершеннолетние экстремисты изобразили на вагоне свастику и подписали свой «шедевр» словами «Россия для русских».Горе-нацистов полицейские задержали на следующий день после «подвига». В их квартирах провели тщательный обыск.- В результате были изъяты мобильные телефоны нарушителей, маски с прорезями для глаз, в которых они засветились, разноцветные маркеры, складной нож и 4 листа бумаги, расписанной различными экстремистскими символами, - пояснил «КП» источник.Малолетних нацистов полицейские уже допросили. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Вандализм». В данный момент силовики проводят все необходимые оперативные проверки, чтобы как можно скорее разобраться в обстоятельствах произошедшего.