«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением COVID-19 в Северной столице. Мы собрали все последние новости о коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 января 2021 года.Как сообщают во Всероссийском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали еще 3006 новых случая заболевания. Это совсем немного ниже, чем накануне (3017 случаев за 8 января). Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в городе составило 273025 человек.– Еще 69 человек за сутки скончались. Общее число смертей от коронавируса с начала пандемии в Санкт-Петербурге составило 8328, – сообщают в оперштабе.По сравнению с предыдущим днем число летальных исходов выросло: накануне в статистику смертности попали 55 человек. Однако еще днем ранее, 7 января, также было зафиксировано 69 смертей с COVID-19 в городе. В целом за последние пять дней количество смертей то снижается, то поднимается.Еще 1641 петербуржец победил заболевание за минувшие сутки. Так, общее число выздоровевших составило 163732 человека.Напомним, накануне стало известно, что в Северной столице за последнюю неделю на 10 процентов увеличилось число госпитализаций с COVID-19. Об этом сообщили в городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.Что касается Ленинградской области, там за сутки выявили 218 заболевших. Общее число заражений за все время – 25796 человек. За сутки умерли еще 9 пациентов, общее количество летальных исходов – 296.