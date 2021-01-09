В Новгородской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в социальном учреждении. Речь идет о доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Боровичи. По данным на вечер субботы, 9 января, COVID-19 подтвердили в общей сложности у 75 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Новгородской области.– В начале года симптомы заболевания появились у троих пациентов, они были изолированы. Проведенное тестирование подтвердило у них наличие вируса. После этого анализы были взяты у всех проживающих в учреждении, – отметили в пресс-службе Правительства области. – На сегодняшний день наличие вируса подтвердилось еще у 72 человек.Отмечается, что у большинства проживающих в соцучреждении болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. Однако некоторые попали в медучреждение: среди госпитализированных в Боровичскую Центральную районную больницу десять пациентов. Один из них находится в реанимации.В дом-интернат оперативно выехали министр труда и социальной защиты Новгородской области Светлана Семенова и министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева, чтобы разобраться с ситуацией на месте.– В помещениях установлены дезинфицирующие аппараты. Пациенты обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами. Всего в учреждении постоянно пребывают 100 проживающих и 22 сотрудника работают вахтовым методом по две недели, – добавляю в пресс-службе Правительства Новгородской области.За последние сутки в Новгородской области было зафиксировано всего 190 новых случаев коронавируса. Общее число заражений за все время пандемии в регионе составило 20 093 случаев. За все время также зафиксировано 99 смертей. Отметим, что в ежедневной статистике последний летальный исход с коронавирусом был зафиксирован 24 декабря 2020 года.