В пожаре в доме на Будапештской улице в Санкт-Петербурге чуть не погибла трехлетняя девочка. Огонь разгорелся в квартире на втором этаже и быстро стал распространяться на этажи выше. На третьем этаже в этот момент была дома семья с трехлетней девочкой. Пламя застилало выход, от угарного дыма малышка стала задыхаться. К месту пожара подоспели полицейские.Выйти через дверь с ребенком было невозможно. Ребенку от угарного газа стало плохо. Поэтому родственники решили эвакуировать ребенка через единственный выход - окно третьего этажа. Они дождались, когда полицейские все подготовили, и сбросили ребенка.- Заместитель начальника УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга Александр Кузякин и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексей Малкин растянули под окном дома плед, сброшенный родственниками, и поймали малышку, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Малышка во время эвакуации не пострадала. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Вскоре к месту происшествия подоспели пожарные, которые эвакуировали остальных жильцов. Сейчас пожар потушен.