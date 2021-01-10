Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 января 2021 года начинают радовать. Общее число зараженных за сутки выровнялось на отметке в три тысячи. Ранее город почти достиг 4 тысяч заболевших в сутки.- В Санкт-Петербурге на 10 января 2021 года за сутки выявили 3 010 новых зараженных, - сообщает оперштаб. - При этом излечились от инфекции 2 тысячи 684 человека, скончались 50 пациентов.Всего за время пандемии в городе насчитали более 276 тысяч зараженных коронавирусом, скончались - более 8 тысяч человек.За минувшую неделю в городе отметили прирост числа обратившихся за помощью к медикам зараженных коронавирусом пациентов. В городе отметился рост заболеваемости после праздников. За неделю число госпитализированных выросло на 128 процентов.При этом в городе продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку сделали уже более 10 тысяч петербуржцев.