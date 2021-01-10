Первая рабочая неделя в Санкт-Петербурге будет холодной и снежной. На город надвигается вторая волна арктического холода. Поэтому прогноз погоды на 11-17 января 2021 года неутешительный. Лишь один день выдастся теплым, в остальные горожанам лучше закутываться потеплее.- Первая рабочая неделя обещает быть холодной и вновь не обойдется без снега, - рассказал \\"КП-Петербург\\" ведущий синоптик центра \\"Фобос\\" Михаил Леус. - В понедельник, 11 января, в Санкт-Петербурге на смену морозному антициклону с запада придет теплый атмосферный фронт. Ночью в этот день ожидается очередной рекорд морозов этой зимы – температура опустится до 18 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 19 градусов мороза, придут облака. Ближе к вечеру ожидается небольшой снег.Вторник, 12 января, станет самым теплым днем недели. Горожанам поможет циклон с запада, который принесет потепление и небольшой снег. Днем воздух прогреется до 7 градусов ниже нуля.- В середине недели влияние циклона на погоду начнет ослабевать, - уточняет Михаил Леус. - В среду, 13 января, будет по-прежнему облачно и не без снега. Температура понизится. Днем ожидается до 10 градусов ниже нуля. А вот в четверг Санкт-Петербург ждет вторая, еще более сильная волна арктического холода.В четверг, 14 января, ожидается прояснения в облаках и местами небольшой снег. Днем будет морозно - до 15 градусов ниже нуля.В пятницу, 15 января, погода будет такой же. Ночью - до 20 градусов холода, днем, до 15 градусов ниже нуля.- И только в субботу, 16 января, с подходом нового атмосферного фронта возрастет вероятность осадков и морозы будут отступать, - поясняет Михаил Леус. - Ночью ожидается до 17 градусов мороза, днем до 11 градусов ниже нудя. В воскресенье тенденция к потеплению сохранится.