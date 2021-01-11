Пока разнеженные теплыми зимами петербуржцы удивляются солидному минусу на градуснике и кутаются в шарфы, синоптики предлагают не упускать момент и радоваться «настоящей русской зиме» – с морозом и снегом, без аномальных дождей и наводнений. Ведь именно такой январь для Петербурга совершенно нормален.– Самые сильные морозы у нас еще впереди: рождественские плавно перетекут в крещенские, – предупреждает руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Мироничева. – Температура ниже среднесуточной нормы держится пока лишь три дня, а начало января и вовсе было слишком теплым, причем 1-5 числа норма была превышена на целых 5-8 градусов. Теперь похолодание продолжится, и температура будет держаться на уровне тех же 5-8 градусов, но уже ниже нормы.Только к 20-м числам января в город вернется мягкая зима.– Потеплеет до 2-5 градусов ниже нуля, – прогнозирует профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин. – Придет циклончик, выпадет снег.В конце концов, «плюс» переплюнет «минус» – и январь завершится со слабой положительной температурной аномалией, которую не перевесят даже крещенские морозы.– Осадки пока в дефиците: выпало всего 15 процентов от январской нормы, – говорит Наталья Мироничева. – По итогам месяца их количество будет или в пределах нормы, или, скорее всего, чуть ниже: активных мощных циклонов – именно такие несут обилие осадков – на горизонте пока не видно.В феврале «настоящая русская зима» продолжится.– Оттепелей – переходов на положительные температуры – практически не будет: температура будет держаться на уровне 5-10 градусов ниже нуля, – отмечает Валерий Малинин. – При этом могут быть холодные и теплые волны, но не слишком продолжительные: хотя сибирский антициклон очень сильный, маловероятно, что холодная волна задержится в Петербурге на полмесяца. До середины февраля длительных сильных морозов в регионе точно не будет.Каким станет преддверие весны и когда город покинет зима, синоптики с уверенностью смогут сказать в конце января и феврале.А В ЭТО ВРЕМЯ: В рождественские морозы в Санкт-Петербурге зацвели розыЖители Приморского района заметили распускающиеся розовые бутоны в парке 300-летия Санкт-Петербурга, а также у Фермского шоссе. Кадры с заснеженными, но цветущими розами сняли 8 января и опубликовали в сообществе «Грибы и грибники Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».– На дворе январь, а розам Приморского района забыли об этом сообщить, – пошутил автор снимков Антон.Растительность частенько удивляет петербуржцев своим внезапным цветением не по графику.– Но чудес не бывает, – объясняет руководитель Культурно-просветительского центра Ботанического института РАН Юрий Калугин. – Если розы зацвели, значит, для этого сложились условия: либо они были накрыты, либо были в тепле, либо рядом проходит газовая или отопительная труба. Друг на друга накладывается множество факторов, в том числе сортность. А просто так растения в минус 20, конечно, не цветут.