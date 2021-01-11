В Ленинградской области следователи продолжают разбираться в причинах столкновения двух самолетов на аэродроме в Гостилицах 8 января 2021 года. По предварительной причине, пилоты Cessna 150 и Piper 28 не заметили друг друга из-за невнимательности. И последнему снесло крыло, после чего он перевернулся и упал. В катастрофе погиб опытный пилот Николай Иванов и двое пассажиров - Иван Кирьяшкин и Арина Николаева. Полет супругов был подарком мужа жене на день рождения. Арине в день смерти исполнилось 30 лет. Друзья погибшей семейной пары рассказали, о чем мечтали супруги и почему они решили так отпраздновать юбилей Арины.- Они знакомы с детства, а вместе были лет 15-16, - рассказал \\"КП-Петербург\\" друг семьи Степан. - Все эти годы между ними были теплые отношения, многие пары на них равнялись. Они вместе строили бизнес - у Арины была своя компания по маникюру, Ваня же сначала был продавцом, потом стал администратором, а потом директором магазина. Он из бедной семьи, сам всего добился.Полет на самолете Иван подарил Арине неслучайно. У них была своя традиция.- Они любили путешествовать по разным странам, дарить друг другу на праздники эмоции и впечатления, - вздыхает Степан. - Они катались на яхтах, на серфинге. Ване на день рождения Арина подарила прогулку на яхте. Он решил ответить полетом. Они жили на полную, были довольно интересные люди. Обожали спорт, постоянно тренировались, вели здоровый образ жизни. Детей заводить не спешили, но мечтали построить дом. Они долго к этому шли и сейчас у них была стройка.Друзья семьи до сих пор в шоке от произошедшей трагедии.- Полет был для них был просто разнообразием, - делятся друзья семьи. - Что-то новое, что они еще не пробовали. Ваня без задней мысли подарил Арине сертификат, полетел вместе с ней, потому что не мог ее одну отправить. Вообще, два небольших самолета столкнулись в небе, больше вероятности, что произойдет авария автомобилей. Это какой-то злой рок.О месте времени прощания с погибшими супругами семья пока не сообщила даже друзьям.- Родители разбиты, они в шоке, - поясняют друзья Ивана и Арины. - Мама Вани сказала, что она еще не поняла, что произошло и не знает, что будет делать. По поводу прощания с ними она ничего не говорила. Сын был для них человеком, на которого они возлагали большие надежды. Он всегда им помогал. И деньгами, и руками. Он мог сам ремонт сделать, починить электронику, ему было интересно все это.Арина умерла в день своего рождения. По иронии судьбы ее близкая подруга родила в этот день ребенка, она хотела обрадовать девушку. Но не успела.- Дочка родилась за несколько часов до трагедии, а я не успела ей сообщить, что в ее день рождения зажглась новая звездочка, - вздыхает Марта. - Не могу успокоить себя, омываю ее слезами. Мне трудно принять случившееся.Следователи сразу же возбудили уголовное дело по факту крушения самолета. В следствии рассказали \\"КП-Петербург\\", какие версии причин катастрофы сейчас рассматриваются.- Есть несколько версий: вина каждого из пилотов либо третьих лиц, - пояснили \\"КП\\" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. - Сейчас дается оценка действиям обоих пилотов, проводятся экспертизы для установления причин и условий способствовавших произошедшему.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Он был счастлив в этот день, обещал вернуться»: Жена рассказала о летчике и двух его пассажирах, которые погибли во время подарочного полетаПо словам супруги летчика, она сама пытается узнать причину трагедии (подробности)