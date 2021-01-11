В Санкт-Петербурге умер известный в 90-х и начале «нулевых» продюсер и концертный директор Владимир Кауфман. Он приложил руку к становлению пародиста Виктора Чистякова, певца Константина Легостаева, а также музыкальных групп «Дискомафия» и «Ласковый май». К сожалению, Кауфман ушел из жизни 11 января, ровно в 18:00. О трагедии рассказал в Instagram Андрей Разин, создатель студии «Ласковый май». Для него смерть друга оказалась серьезным ударом.- Я знал Володю очень-очень много лет. Он, конечно, пережил очень много, поменял огромное количество звезд и многих из них сделал успешными. В группе «Ласковый май он был режиссером-постановщиком программы «Белые розы белой зимой. 20 лет спустя» в Санкт-Петербурге, где было продано 18 тысяч билетов. Вечная память Володе. Я скорблю и приношу самые искренние соболезнования его родственникам и близким от себя лично, от «Дискотеки «Союз». Царствие Небесное. Он был самым лучшим, и нам его будет очень не хватать, - пишет Разин.Добавим, что в последние годы Кауфман был наставником и помощником Константина Легостаева. По словам Андрея Разина, певец присутствовал со своим ментором до самых последних минут.