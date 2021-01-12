«Комсомолка» вновь собрала все последние и актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на утро 12 января 2021 года. За прошедшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3004 человек. Несмотря на стабилизацию эпидситуации, губернатор Александр Беглов не исключил, что после новогодних праздников город ждет новый всплеск заболеваемости.- Всего с начала пандемии в Северной столице врачи диагностировали COVID-19 у 279 039 человек. Умерли от инфекции 8420 горожан (+42 за сутки), а выздоровели 168 289, - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Из-за ажиотажа в Санкт-Петербурге почти полностью приостановили запись на вакцинацию от коронавируса. Во время новогодних праздников желающих привиться было достаточно много. В Комздраве подтвердили проблему и пообещали, что новую партию прививки привезут в город уже к концу недели, так что вскоре можно вновь звонить в медпункты при районных поликлиниках (номера – по ссылке – Прим. ред.).За новогодние праздники в Северной столице выросла доля положительных результатов теста на COVID-19. Ранее она доходила до 3%, а в 2021 году подскочила аж до 11. При этом число госпитализаций снизилось на 15%.Суды Санкт-Петербурга рассмотрели около 7 тысяч дел разнообразных «ковид-диссидентов» за 2020 год. Оказалось, что чаще всего горожане нарушали масочный режим в общественных местах. Однако в большинстве случаев суды не штрафовали провинившихся, а наказывали их предупреждением.«Комсомолка» узнала у петербургских ученых, чего именно горожанам можно ждать от коронавируса в 2021 году. В списке и третья волна инфекции, и возможный «приезд в гости» «британского штамма». Избежать всех неприятностей можно, как считают эксперты, путем вакцинации не менее 70% населения.Добавим, что журналист «КП-Петербург», привитый от COVID-19, продолжает вести свой дневник, подробно описывая свое состояние здоровье, которое, к слову, отличается от идеального уже который день.В Ленинградской области ситуация по пандемии следующая: за сутки в 47-м регионе заболели 258 человек (26 229 всего). Выздоровели 23 437 человек, умерло 307 пациентов.