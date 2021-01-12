Рынок предлагает нам много вариантов защиты металла от ржавчины. Но эксперты уверены, что большинство из них абсолютно бесполезны.Эксперты компании Zinker в своем блоге рассказывают, как производители антикоррозионных покрытий обманывают покупателей. Так, например, популярные на рынке краски и эмали дают защитный эффект лишь на небольшое время. Краска быстро истончается, и металл начинает ржаветь. Хотя компании позиционируют такие продукты как «долговечные». Уже через пару лет покрытие придется полностью обновить, еще раз потратив немалые суммы.Не работает в полной мере и «холодное цинкование», которое, в отличие от красок, еще и стоит немалых денег. Такой метод подразумевает защиту от ржавчин с помощью нанесения состава с цинком. Но производители не спешат уточнять, что цинк начинает работать, вступая в реакцию с кислородом. А при таком методе у цинка нет доступа к воде и кислороду, поэтому он не может начать растворяться, обеспечивая тем самым защитный эффект.- Ни краска, ни то, что ушлые дельцы выдают за «цинкование», долговременной защиты обеспечить не может. Погонитесь за экономией или модой – получите всю ту же коррозию, все те же «рыжики», только чуть позже и местами, - объясняет генеральный директор компании Zinker Василий Бочаров.Подробнее о том, какие средства защиты действительно эффективны, как еще обманывают производители и что делать, чтобы не попасться на рекламные уловки читайте тут.