Из-за пресловутой пандемии Петербург опустел. И не только оттого, что сюда не пускают иностранных туристов, но и из-за того, что студентов, которых в Северной столице огромное количество, отправили на удаленку. И учиться онлайн они вынуждены до конца семестра, то есть до 6 февраля.Но смена формата не могла не отразиться на качестве образования. И поэтому в прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин поручил вузам пересмотреть стоимость обучения. И вроде бы многие затаили дыхание в надежде, что платить нужно будет меньше. Однако, как пояснил «Комсомолке» председатель городского Совета ректоров Алексей Демидов, решение принимать вузы будут самостоятельно.- Говорить о возврате денег студентам неправильно, - подчеркнул он. – речь идет лишь о возможности пересмотра оплаты на каких-то направлениях. Сейчас Министерство науки и высшего образования разрабатывает эти рекомендации. Очень важно понимать, что это будут лишь рекомендации, а не требования, обязательные к выполнению.По словам Алексея Демидова, какой-то единой схемы, которая сгодится для всех вузов сразу, разработано не будет. И специальностей это коснется не всех.- Есть, например, медицинские и творческие специальности, которые даже при дистанционной форме обучения требуют огромных нагрузок, - говорит он. - А все потому, что подготовить врача удаленно – невозможно. Удаленка здесь возможна лишь ненадолго, иначе качество обучения серьезно пострадает. Каждый вуз вправе сам решать, на каких специальностях снижать цену.Ожидается, что рекомендации от Минобрнауки будут готовы примерно через месяц, и уже в начале нового семестра высшие учебные заведения Петербурга смогут начать работу в соответствии с ними.