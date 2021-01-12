В Санкт-Петербурге царит настоящая русская зима, и самые серьезные морозы у Северной столицы еще впереди. Насколько дружны холода и коронавирус? Специалисты разделяются во мнении: одни говорят, что мороз замедляет распространение «ковида», другие уверяют, что все наоборот, а третьи не видят между погодой и пандемией никакой связи.Как все-таки живется COVID-19 при солидном «минусе» на градуснике, «Комсомолка» спросила у профессора вирусологии, ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, в прошлом заведующего лабораторией особо опасных инфекций новосибирского центра «Вектор» Александра Чепурнова.– При низких температурах коронавирус выживает лучше: чем холоднее, тем ему здоровее, – объясняет ученый. – Недаром в каждой вирусологической лаборатории для длительного хранения вирусов используются холодильники, дающие минус 70-80 градусов. Есть вирусы, которые хранятся только в виде инфицированных замороженных клеток, – например, цитомегаловирус.Как итог, на морозе предметы, на которые чихнул или «надышал» зараженный коронавирусом человек, будут оставаться опасными дольше, чем летом.– Но все-таки основной способ передачи – воздушно-капельный, в помещениях, внутри семьи, – сразу оговаривается специалист. – Причем человеку намного легче заразится не от вдыхания аэрозоля с капельками инфекционного агента, но от прямого попадания этого аэрозоля на него. Грубо говоря, не позволяйте на себя плевать.Справедливость этого утверждения доказывает недавнее открытие китайских ученых. Они выяснили, что очкарики встречаются среди зараженных коронавирусом в 5,4 раза реже, чем среди всего населения в целом, – и, по сути, доказали, что глаза прекрасные входные ворота для инфекции.А вот на оседание опасного аэрозоля в воздухе мороз, по большому счету, не влияет: даже мелкие капли от чиха зараженного человека и так быстро отправляются к земле под действием гравитации.– Не думаю, что мороз как-то замеляет или ускоряет распространение коронавируса, – подытоживает эксперт. – Также не думаю, что заболеваемость снижается (если исключить проколы со статистикой) из-за предпринятых мер. Либо причина в межсезонье, либо в том, что включился механизм появления признаков коллективного иммунитета.КСТАТИ: Мороз и маскиСтоит ли носить маску зимой на улице? Нет, отвечает специалист. И смысла в ней будет еще меньше, чем летом.– Маска, сделанная из нетканого материала, фильтрует за счет электростатических свойств. Но они немедленно исчезают, как только маска намокает – то есть при первом выдохе паром на морозе, – обращает внимание Чепурнов.А вот в помещении и транспорте маска, удерживающая мельчайшие капельки с вирусом, крайне важна и зимой, и летом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Чего боится коронавирусВ настоящее время коронавирус COVID-19 лечат так же, как и сезонный грипп – симптоматично. Специализированных лекарств от него не существует (подробности)Третья волна и влияние «британского штамма»: Ученые рассказали, чего еще ждать от коронавируса в Санкт-ПетербургеЗаболеваемость в Северной столице пошла на спад, но праздновать конец эпидемии пока еще рано (подробности)