«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 13 января 2021 года. За прошлый день в Северной столице нашли инфекцию еще у 2731 человека. От коронавируса пока привились чуть больше 15 тысяч горожан, а запись на вакцинацию временно приостановили, дожидаясь поставки новых доз.- Всего с начала пандемии в Северной столице врачи выявили COVID-19 у 281 770 человек. Умерли от инфекции 8488 горожан (+68 за сутки), а выздоровели 169 547 (+1258 за сутки), - передает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.Количество жителей Северной столицы, больных COVID-19 и обратившихся за медицинской помощью, резко увеличилось после новогодних праздников – сразу на 64%. Комздрав ранее предполагал, что некоторые зараженные не захотят госпитализироваться или жаловаться на самочувствие, чтобы их не отрывали от выходных дома.Как выяснила «Комсомолка» у эксперта-вирусолога, чем в Санкт-Петербурге будет холоднее, тем инфекция станет здоровее. Летом же горожанам будет гораздо труднее подхватить COVID-19. Основной способ передачи в любую погоду одинаков – в помещениях воздушно-капельным путем.Бывает и такое: в организме 47-летней петербурженки нашли 18 мутаций коронавируса. По словам врачей женщины, она сдала 17 тестов на инфекцию и проболела целых 6 месяцев. Об ее удивительной истории читайте в материале по ссылке.Также журналисты «КП» выяснили, какие смягчения ограничений по коронавирусу стоит ждать в Северной столице в ближайшие дни. Оказывается, вероятность введения некоторых из них очень высока.В Ленобласти ситуация по пандемии такова: за сутки в 47-м регионе заболели 218 человек (26 447 всего). Выздоровели 23 648 человек, а умерло 313 пациентов.