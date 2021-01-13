Мир меняется, но добрые традиции ŠKODA продолжают жить. Санта Клаус от «Авто Премиума» - группы официальных дилеров чешской марки в Петербурге, вновь побывал у ребят из социального клуба «Бабочка».Новый 2021 год, пожалуй, один из самых долгожданных. Мы на пороге нового мира, и кто знает, каким он будет, но это - новая реальность и новые возможности. Однако, есть нечто неизменное, даже, вечное, что мы хотим взять с собой из прошлого и бережно хранить. Это добрые традиции ŠKODA, которым уже 125 лет. И так прекрасно, что для доброты не закрыты границы, и не нужны маски.Уже третий год группа «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге сотрудничает с социальным клубом «Бабочка», объединяющим семьи, воспитывающие ребят с ограниченными возможностями. За прошедшие годы клубом, совместно с дилерами чешской марки, было организовано много хороших мероприятий и проектов, среди которых поздравительные патрули ŠKODA.Автомобили дилерских центров не раз навещали именинников. Вот и в этом году чешский Санта Клаус на ŠKODA KODIAQ проложил праздничный маршрут по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, доставляя рождественские подарки всем членам клуба.Вместе с зимним волшебником путешествовало мобильное почтовое отделение ŠKODA, и ребята бесплатно отправили поздравительные открытки в разные города земного шара. А еще все смогли сделать праздничное фото с Санта Клаусом для семейного альбома.- Я очень рада, что «Авто Премиум» поддерживает нас на протяжении уже трех лет. С ее помощью было многое сделано. Для ребят, которые всю свою жизнь живут на самоизоляции и передвигаются на колясках, любое мероприятие – событие, которое они запоминают надолго. Мы благодарны «Авто Премиуму» за то, что они верны и поддерживают нас в этом году снова. Спасибо за добрые и теплые моменты, - сказала в коротком интервью Анна Сергеева, руководитель клуба «Бабочка».Добрые традиции просто необходимо хранить, иначе в мире будет меньше чудес.Ну, а если вы решили последовать примеру Санта Клауса, вам понадобится надежное транспортное средство, которое всегда можно выбрать на сайте.Актуальные новости вы можете прочитать в группах «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK , YouTube и Instagram.Присоединяйтесь!Вот уже 25 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.