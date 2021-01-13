Пожалуй, первым неприятным событием в новом году для петербуржцев стало увеличение стоимости проезда в метро. И если жетонами, которые сейчас стоят 60 рублей, большинство местных жителей не пользуется, то проездной «Подорожник» под рукой всегда. А по нему за проход через турникет сейчас снимают 41 рубль. Однако еще в декабре всем, у кого есть Единая карта петербуржца (ЕКП), а на телефоне стоит платежное приложение, пообещали самые выгодные условия: 39 рублей за поездку при оплате с помощью ЕКП и 33 рубля – при оплате смартфоном.Последняя цифра оказалась особенно заманчивой, и люди кинулись устанавливать необходимую программу на свой телефон. Однако не тут-то было. Уже в первый день жителей Северной столицы вместо выгодного проезда ждало полное разочарование. Данные с телефонов в метро попросту не считывались.- Мне сначала казалось, что это глупость – платить телефоном. Но когда я узнал, насколько это выгодно, то сразу изучил вопрос, установил приложение себе и супруге, все настроил, - рассказывает петербуржец Михаил Телехов. – И вот в первый рабочий день я торжественно вошел в метро, приложил к турникету смартфон, и… ничего не сработало. Более того, программа записала меня в должники. Тогда пришлось использовать карту и платить 39 рублей. Нет, 6 рублей мне, конечно, не жалко, но просто раздражает – столько рекламировали эту акцию, а в итоге ничего не работает.И таких случаев по городу сотни. В чем же причина, пока неясно. Сейчас устранением проблемы занимаются НСПК «Мир», на базе которой выпускается ЕКП, и компания Uniteller, отвечающая за техническую часть проекта. Как нам честно признались в техподдержке последней, пока лучше не испытывать судьбу и не платить в метро смартфоном.- Да, это массовая проблема. Где именно произошел сбой, пока непонятно, - пояснили в колл-центре. – Поэтому рекомендуем пока ездить в метро по банковской карте. По самым оптимистичным прогнозам, сервис оплаты через мобильный телефон должен начать работу на следующей неделе.Как сообщается в официальной группе ЕКП «ВКонтакте», чтобы получить возможность ездить в метро за 33 рубля, нужно установить на смартфон приложение Mir Pay или Samsung Pay и «залить» в них свою карту. Причем, Mir Pay позволяет загрузить только карты банков ВТБ и «Санкт-Петербург», а Samsung Pay – еще и СБЕР.Правда, доступны оба этих сервиса только на телефонах на базе Android. «Яблочным» поклонникам проезд в метро на 33 рубля не доступен. И причиной тому – отсутствие соглашения между НСПК «Мир» и компанией Apple. Ожидается, что акция продлится до конца 2021 года. Если, конечно, удастся устранить неполадки.