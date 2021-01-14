После новогодних праздников Эрмитаж вновь распахнул двери для посетителей. И одно из главных событий этого года – выставка прославленного британского фотографа XX века Сесила Битона (1904-1980). Он создал целую портретную галерею знаменитостей прошлого столетия – от голливудских звезд, писателей, художников до модельеров первой величины. Черно-белые кадры с Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Сальвадором Дали, Олдосом Хаксли, Коко Шанель не оставят равнодушными ни искушенного зрителя, ни любителя фотографии. Важно, что работы Битона впервые в России собраны в ретроспективную выставку.В 1930-х Битон стал одним из постоянных фотографов американского журнала Vogue. Мода вообще была страстью фотографа на протяжении всей жизни. В 60-х он запечатлел знаменитую модель Твигги, которая стала олицетворением того времени и настоящим символом сексуальной революции.Одна из «жемчужин» выставки – фотография британской актрисы Одри Хепберн. Запечатлел Битон звезду на съемках фильма «Моя прекрасная леди» в 1963 году. К слову, за работу над «Моей прекрасной леди» он был удостоен «Оскара» как художник по костюмам.Еще одна голливудская звезда в объективе Битона – Мэрилин Монро.На выставке можно увидеть и портрет сюрреалиста Сальвадора Дали с женой Галой. С художником Битон познакомился на одной из своих выставок в Нью-Йорке.После Второй мировой войны Сесил Битон стал официальным фотографом британского королевского двора. Портрет, который вошел в историю, – Елизавета II в коронационном наряде. Фотография сделана накануне официальной церемонии.Отдельное место на выставке занимают кадры, связанные с Россией. Это не только советское путешествие Битона, но и съемки артистов «Русских сезонов». Фотограф очень любил балет, а в экспозиции можно увидеть портреты Галины Улановой, Рудольфа Нуреева и Майи Плисецкой.КОНКРЕТНОВыставка «Сесил Битон и культ звезд»Когда: по 14 марта 2021 годаГде: Эрмитаж, Главный штаб, Большой белый залВремя работы: вт., чт., вс. – 11:00 – 19:00, ср., пт., сб. – 11:00 – 20:00, пн, - выходнойСтоимость: Электронный входной билет в Главный штаб – 500 руб.