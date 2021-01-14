«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 14 января 2021 года. За прошлые сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3003 человек. Вдобавок за минувший день в городе привились от COVID-19 сразу 1673 добровольца. Это рекорд по всем дням кампании по вакцинации.- Всего с начала пандемии в Северной столице врачи выявили COVID-19 у 284 773 человек. Умерли от инфекции 8566 горожан (+78 за сутки), а выздоровели 172 972 (+3425 за сутки), - передает свежие данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.Стало известно, что на базе Политехнического университета откроется Центр вакцинации. Там можно будет привиться от инфекции как студентам, так и сотрудникам вуза. К слову, свои прививочные кабинеты появятся и на некоторых городских предприятиях, например, на Балтийском заводе.Суд признал, что Роспотребнадзор незаконно отправил в обсерватор петербурженку, вернувшуюся в Северную столицу из отпуска в Тайланде. Женщина сумела доказать, что ее удерживали взаперти на изоляции нелегально, поскольку соответствующее постановление главного санврача вышло после ее возвращения из-за границы.Более чем в 1,5 раза выросло число больных коронавирусом за неделю в Санкт-Петербурге. Пациентов, обратившихся за помощью, оказалось больше на 166%. Такие данные приводит Смольный.В Ленобласти ситуация по пандемии следующая: за сутки в 47-м регионе заболели 226 человек (26 673 всего). Выздоровели 23 861 человек, а умерло 318 (+5 за сутки) пациентов.