Когда в Ленобласти царствуют трескучие морозы, заботиться о том, чтобы автомобилисты не замерзли на трассах в пробках, будут сотрудники МЧС. В регионе уже полностью готовы и проверены 9 мобильных пунктов обогрева. Сейчас они находятся при пожарных частях. Но если где-то случится авария или серьезный снежный занос, они в ту же секунду готовы выехать на место и обеспечить людей всем необходимым.Каждый пункт представляет собой комплекс из теплой палатки с обеденными столами, автономным источником питания и полевой кухни. Здесь люди смогут отогреться, перекусить, подзарядить телефоны и просто отдохнуть. На то, чтобы развернуть такую «теплушку», пожарным потребуется около часа.- Если где-то произойдет коллапс, и люди в течение нескольких часов не смогут покинуть это место, прибудут службы спасения, - отметил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг. – Мы сможем доставить людям все необходимое: продукты, топливо, медикаменты, если потребуется. Жители смогут перевести дух, выпить чаю и дальше действовать по указаниям нашей службы.Без помощи не оставят и тех, кто в случае ЧП вынужден будет греться на заправках или в придорожных кафе. В этом случае сотрудники МЧС также привезут людям все, что нужно.- Чтобы мониторить ситуацию на трассах области, у нас есть беспилотники, - подчеркнул Клинг. – С их помощью мы и будем выяснять масштабы бедствия.Однако, как отметили в региональном МЧС, несмотря на то, что на улице сейчас довольно холодно. В ближайшее время не ожидается серьезных метелей и снегопадов. Но если они все же случатся, жителей в беде не бросят.