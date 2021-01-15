Она распространяется на держателей Единой карты петербуржца и других бесконтактных карт «Мир». Чтобы получить выгоду, нужно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из боковых турникетов, поддерживающих оплату банковскими картами. Стоимость разовой поездки будет списана сразу с учетом скидки.При этом размер скидки будет немного отличаться:- Для держателей Единой карты петербуржца (ЕКП) стоимость проезда составит 39 рублей. Скидка, по сравнению со стоимостью разовой поездки по банковской карте, составит 21 рубль.- Для держателей любых бесконтактных карт «Мир» проезд будет стоить 44 рубля. Скидка составит 16 рублей.Если хотите сэкономить еще больше, можно воспользоваться при оплате проезда смартфоном на базе Android. Для этого нужно скачать приложение Mir Pay или Samsung Pay, привязать к одному из них карту «Мир» и поднести смартфон к тем же самым турникетам в вестибюлях метрополитена (они отмечены стикером о приеме бесконтактных банковских карт).Для держателей ЕКП, совершающих оплату смартфоном с помощью Mir Pay или Samsung Pay, стоимость проезда составит 33 рубля. Скидка будет максимальной - 27 рублей.В приложении Mir Pay доступна оплата Едиными картами петербуржца, выпущенными банками ВТБ и «Санкт-Петербург». Через приложение Samsung Pay можно расплачиваться Едиными картами петербуржца, выпущенными Сбербанком, ВТБ и банком «Санкт-Петербург».Держатели карт «Мир» любого банка, загруженных в Mir Pay или Samsung Pay, будут платить за проезд 36 рублей. Скидка составит 24 рубля.Важный нюанс. Если в приложении привязано несколько карт «Мир», то сумма поездки будет списываться с той карты, которая была выбрана в приложении картой «по умолчанию». Привязать в приложении можно как контактную, так и бесконтактную карту «Мир» любого из банков-участников сервиса. Напомним, сейчас карты национальной платежной системы выпускают 150 российских банков во всех регионах страны. При этом загрузить в Mir Pay можно карты свыше 60 российских банков, включая крупнейшие.- В 2020 году каждая вторая оплата с использованием банковской карты на турникетах метрополитена Санкт-Петербурга совершалась по карте «Мир». Мы видим, что такой вид оплаты проезда очень популярен у жителей и гостей северной столицы – за два последних года количество ежедневных операций по картам «Мир» на турникетах метро выросло более чем в 20 раз. В ноябре 2020 года было совершено максимальное количество таких оплат - 1,5 млн за месяц, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».По ее словам, акция организована совместно с правительством Санкт-Петербурга. Она продлится до 31 декабря 2021 года. То есть, оформив карту «Мир» и скачав приложение Mir Pay или Samsung Pay сейчас, ездить со скидкой можно будет весь год. А общая экономия может исчисляться тысячами рублей.