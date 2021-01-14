Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не полетит с командой на первый тренировочный сбор, который продлится с 15 по 27 января в Дубае в ОАЭ. Тренерский штаб, обслуживающий персонал и футболисты по традиции сдали тесты на коронавирус перед вылетом. Но у одного из ключевых игроков результат анализа оказался неудовлетворительным. Информацию об этом узнали журналисты «Матч ТВ».- Как сообщает наш корреспондент Алексей Петров, причиной этому (не лететь в Дубай на сбор – Прим. ред.) служит положительный тест на коронавирус. Полное медицинское тестирование команда пройдет на месте, - рассказывает телеканал.Остается надеяться, что остальных тренировочных сборов хватит Дзюбе для того, чтобы набрать форму на остаток сезона, а двухнедельный пропуск, если и случится, то почти не скажется на его игре. Добавим, что сине-бело-голубые проведут минимум четыре товарищеские матчи в Дубае – с «Ригой», «Пахтакором», «Шахтером» из Беларуси, а также с «Уралом». Напомним, «Зенит» пока что абсолютный лидер турнирной таблицы в текущем розыгрыше чемпионата России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дзюба пел у костра, а Бузову носили на руках: Как петербургские звезды отмечали Новый 2021 годБольшинство знаменитостей предпочли праздновать с семьей (подробности)