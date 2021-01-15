«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 15 января 2021 года. За прошлый день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3041 человека. В городе наблюдает снижение числа госпитализаций, однако в Комздраве все равно готовятся к новому росту заболеваемости.- Всего с начала пандемии в Северной столице врачи выявили COVID-19 у 287 814 человек. Умерли от инфекции 8 649 горожан (+83 за сутки), а выздоровели 176 523 (+3551 за сутки), - передает обновленные данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге начнется не раньше февраля. Да, Владимир Путин поручил дать старт всеобщей прививочной кампании с 18 января. Однако Северная столица еще ждет достаточное количество доз вакцины – их привезут около 80 тысяч в течение следующих двух недель. В целом, Смольный прогнозирует непростой февраль для школьников, не исключая резкий рост числа классов, закрытых на карантин из-за коронавируса или ОРВИ.В городе развернули 12 488 коек для больных коронавирусом, в минувший четверг подсобила Горбольница №33 в Колпино, добавив в «копилку» еще 110 мест. Но не всем зараженным подходит лечение в стационарах – например, петербургскому коту, подхватившему инфекцию от хозяев. Ученые из НИИ гриппа изучили штамм коронавируса у мурлыки, и он оказался схож с тем, что циркулирует в России среди людей. Подробности исследования кота, пережившего температуру и апатию, – по ссылке в отдельном материале.Добавим, что Смольный решил смягчить ограничения для театров Санкт-Петербурга. С грядущей субботы, 16 января, наполняемость залов можно увеличить с 25 до 50 процентов.В Ленобласти ситуация по пандемии следующая: за сутки в 47-м регионе заболели 229 человек (26 902 всего). Выздоровели 24 104 человек, а умерло 318 пациентов.